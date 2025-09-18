C'era una volta il rock and roll. E c'era una volta il doo-wop. E poi, c'è Greg... c'è Greg insieme ai The Frigidaires... e una spigola al sale! Sì, non un poké, non del sushi, ma una semplice e onesta spigola al sale, irriverente e geniale provocazione che suggerisce il tenore dello spettacolo che ha regalato sferraglianti risate -ma anche riflessioni- a ogni singola nota.

Lo spettacolo, all'anfiteatro comunale di San Gavino Monreale, conclude la prima edizione di SanG/Arena organizzata magistralmente dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

​In tempi dove l'omologazione musicale regna sovrana e la fantasia sembra un lusso per pochi, la band capitolina riporta in auge il genere che profuma di brillantina e di giubbotti di pelle: il doo-wop. E lo fa -in uniforme caratteristica "camicia bianca e cravatta"- con una freschezza e una professionalità sorprendenti, spaziando con disinvoltura dal rock al jazz, dal reggae al rockabilly, con un'abilità che traspare non solo dall'esecuzione dei classici del genere, ma anche -e soprattutto- dalla composizione di brani originali. Un tocco di modernità e una buona dose di sarcasmo rendono i loro pezzi attuali e irresistibili, la sezione ritmica è solida, i fiati incisivi e le chitarre graffianti: ogni elemento contribuisce a creare un sound autentico e coinvolgente.

Claudio "Greg" Gregori, poliedrico artista dalla nota nonchalance, affiancato dai suoi impeccabili Frigidaires (il chitarrista Alessandro “Meox” Meozzi, il trombettista Luca “Neverever” Majnardi, il sassofonista Olimpio “Holly” Riccardi, Giulio “Sgarbato” Scarpato al basso elettrico e Giovanni “Lil’bell” Campanella alla batteria) ha portato in scena -chitarra e voce- un vero e proprio manifesto contro le mode e le complessità imposte dalla nostra società, riscoprendo parallelamente la vivace temperie culturale e artistica d'oltre oceano negli Anni Cinquanta e Sessanta.

In un'epoca in cui sembra che anche ordinare un caffè sia qualcosa di boriosamente complesso –"decaffeinato, macchiato al latte di soia, in tazza ecosostenibile di vetro?"– Greg ci riporta alle fondamenta. Con una sincerità disarmante e un'arguzia fuori dal comune, "voglio solo una spigola al sale" si presenta come un inno nostalgico della semplicità.

La canzone, apparentemente una semplice richiesta gastronomica, si trasforma in una cruda disamina della realtà contemporanea. È una critica pungente e divertente a un mondo in cui tutto è diventato troppo. Troppo elaborato, troppo sofisticato.

Il frontman e i suoi musicisti, con le loro voci armoniose e le melodie di un genere come il doo-wop che sa di giacche in pelle e di serate al drive-in, creano un contrasto irresistibile. L'atmosfera è quella dei bei tempi andati e i testi una sorta di lama che taglia la pretenziosità del presente.

Il genio di Greg risiede proprio in questa fusione. La sua abilità musicale, curata nei minimi dettagli, si fonde con un genio della comicità per un risultato senza eguali.

Al di là della celebrità con il duo comico "Lillo & Greg", Claudio Gregori è un instancabile musicista, autore, attore, conduttore radiofonico e fumettista. La sua passione per il rock and roll e il doo-wop risale agli anni '80, con la band Jolly Rockers, e non l'ha mai abbandonata. È lui l'anima creativa e il motore dei Frigidaires, il compositore di testi che, con una leggerezza apparente, sferrano colpi al conformismo e alla banalità. La sua attività è un'esplosione di creatività che spazia dal cinema al teatro, dalla televisione alla radio, ma che trova nel palcoscenico musicale una delle sue espressioni più pure e sincere.

La serata non è solo un concerto, non è solo uno spettacolo teatrale: è un'esperienza catartica che ti permette di ridere di te stesso e del mondo che ti circonda, gustando -al contempo- la buona musica del repertorio personale di Greg & The Frigidaries ma anche dei Coasters, Dion & the Belmonts, Diamonds, The Cleftones, The Beach Boys, The Platters e The Cadillacs.

I The Frigidaires, perfetti nel loro ruolo di spalla musicale e comica, accompagnano Greg in questo viaggio surreale eppure profondamente radicato nella realtà. Le loro armonie vocali e la loro presenza scenica sono un elemento fondamentale che eleva l'intero spettacolo... e ci offre una delle più autentiche esperienze: essere finalmente se stessi, tra serietà e ironia...senza dover per forza ordinare un decaffeinato macchiato al latte di soia!​