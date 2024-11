Il celebre scrittore veneto Dino Buzzati ha dato vita alla fiaba "La famosa invasione degli orsi in Sicilia". Adesso, grazie alla traduzione in sardo campidanese a cura di Antonella Puddu e Riccardo Pittau per le rime, il titolo diventa "Sa famada invasioni de is ursus in Sicilia".

Questo nuovo volume, pubblicato da Gaspari Editore e curato dall'attrice Laura Fortuna, mantiene le suggestive illustrazioni di Buzzati, ma introduce un innovativo progetto grafico ideato da Emiliano Serreli. Per questa edizione speciale, Serreli non solo ha creato l'immagine di copertina, ma ha anche aggiunto un'animazione che permette agli orsetti protagonisti di muoversi mentre si sfogliano le pagine del libro da destra a sinistra e viceversa.L'opera sarà presentata venerdì alle 18.30 presso la sede della Fondazione Siotto a Cagliari. Questo evento segna la conclusione di un progetto avviato nel 2022, in occasione del cinquantenario della scomparsa di Buzzati, che ha visto la realizzazione di letture basate sui suoi testi e la mostra "Nel tempo dei tempi". Grazie alla collaborazione con l'associazione Dino Buzzati, sono state esposte rare edizioni della fiaba, tra cui alcune tradotte in lingue come il tedesco, il giapponese, il greco, il francese e persino lingue minoritarie come il catalano e il galiziano. Da qui è nata l'idea di tradurre il libro in sardo."La famosa invasione degli orsi in Sicilia" narra le vicende di un gruppo di orsi guidati dal re Leonzio che abitano sulle montagne siciliane. Costretti dalla fame durante un inverno rigido, gli orsi decidono di invadere il Granducato di Sicilia per sopravvivere. Questo romanzo, inizialmente pubblicato a puntate sul Corriere dei piccoli nel 1945, ha continuato a conquistare lettori in tutto il mondo negli anni successivi, come dimostrano le numerose traduzioni realizzate.