È in programma per domenica 10, dalle 9 alle 13, a Su Siccu, Cagliari, una giornata dedicata alla prevenzione della patologia e delle sue complicanze organizzata dalla Diabetologia del San Giovanni di Dio, in occasione della giornata mondiale del diabete (giovedì 14 novembre).

"Un passo dopo l'altro per contrastare il diabete" è il tema prescelto per la passeggiata di sensibilizzazione, col fine di concentrare l'attenzione sullo stile di vita e l'importanza dell'attività fisica. L'obiettivo è il coinvolgimento sia delle persone con diabete, sia di quelle senza diagnosi (soprattutto i familiari dei pazienti), sul valore dell'attività fisica, anche di una semplice passeggiata, come strumento per ridurre la sedentarietà e i problemi a essa correlati.

La giornata verrà articolata in due tempi: una passeggiata guidata verso l'area pedonale Su Siccu, con partenza dal molo Ichnusa (piazza Marinai D'Italia) e arrivo al porticciolo, e la misurazione della glicemia all'andata e al ritorno della camminata. Per l'iniziativa è coinvolta la Croce Rossa, ANIAD (Associazione Atleti diabetici), Associazione diabetici Cagliari e la Diabetologia Fesdi (Italian Diabetes Societes Federation). Il San Giovanni di Dio, in occasione della giornata mondiale del diabete, si illuminerà di azzurro nella notte del 14 novembre.