È stata eseguita questa mattina, nel pieno delle attività di controllo sulla movida cittadina, la chiusura di un esercizio pubblico in via Roma, disposta dal Questore di Cagliari ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Il provvedimento arriva in seguito a un episodio avvenuto lo scorso 30 novembre, quando il titolare del locale era stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, in concorso con due dipendenti, dopo il furto di un computer e di altra attrezzatura informatica.
Sulla base degli elementi raccolti, il Questore ha ritenuto necessario intervenire con la sospensione dell’attività per 15 giorni, misura eseguita dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza durante i controlli mirati alla prevenzione dei reati nel centro storico.