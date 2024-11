Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo TruzzU, ha presentato una mozione, firmata da tutti i membri del gruppo consiliare, per sollecitare la presidente Todde e l’assessore regionale degli Enti locali Spanedda a convocare un tavolo di discussione con i sindaci al fine di individuare una soluzione per affrontare la carenza di posti auto nei centri urbani, attraverso l'utilizzo congiunto e ottimale dei parcheggi utilizzati di giorno dai dipendenti della Regione.

“Gli ampi parcheggi in dotazione agli immobili della Regione - ha detto Truzzu - solitamente sottoutilizzati o inutilizzati in orario serale, notturno e nelle giornate festive, rappresentano un bene prezioso che deve essere messo al servizio della comunità, soprattutto nei centri cittadini, spesso anche importanti realtà turistiche, che soffrono i problemi della circolazione e della sosta. Così da realizzare una corretta e funzionale gestione degli spazi pubblici e garantire una migliore qualità della vita per residenti e turisti, con reali opportunità di crescita per le attività commerciali”.

“Il problema della sosta è particolarmente sentito – ha aggiunto Truzzu – Questi spazi pubblici, con diverse migliaia di parcheggi di proprietà della Regione, possono offrire una risposta concreta alle difficoltà delle amministrazioni locali, come avevo ipotizzato da sindaco, scongiurando anche alcune errate consuetudini, come la sosta ‘in doppia fila’ o peggio quella ‘selvaggia’ con l’occupazione dei parcheggi riservati. Un uso intelligente degli spazi pubblici che, non solo assicura un minor consumo del suolo e riduce i livelli di inquinamento atmosferico, ma che potrebbe anche implementare le entrate della Regione, quindi senza particolari aggravi finanziari, attraverso la realizzazione di un servizio di sosta a pagamento”.