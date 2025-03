"Fondi Covid non erogati al personale sanitario": il sindacato UIL FPL Sardegna scrive all’assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale R.A.S., al presidente e all’intera III Comm.Programmazione e Bilancio R.A.S., e a tutti i gruppi consiliari R.A.S., in merito al "mancato stanziamento" fondi salario accessorio di produttività e relative competenze per i lavoratori in ambito sanitario, assunti a tempo determinato con contratto Covid nel 2023.

"Nell’interesse e tutela dei lavoratori, si chiede alle istituzioni regionali che nella stesura della Legge di bilancio in discussione, vengano previste le risorse per il salario accessorio - scrive il sindacato - affinché questi lavoratori non vadano a perdere un importante elemento della loro retribuzione, ricordando che le risorse devono essere previste annualmente in Legge di Bilancio, poiché sono fondi non a carico delle Aziende del S.S.R".

"Stiamo parlando dei cosiddetti 'eroi' del periodo Covid - afferma ai nostri microfoni la sindacalista Aurelia Orecchioni - per i quali questo mancato stanziamento è una vera ingiustizia, considerato che hanno svolto il proprio lavoro".