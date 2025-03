Fermato dai carabinieri alla guida di una Volvo XC40 lungo via Umberto, a Serramanna, si è rifiutato più volte di sottoporsi all’alcoltest. Per questo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Sanluri hanno denunciato un 40enne residente a Serramanna.

Come ricordato dai carabinieri, il rifiuto equivale, sotto il profilo sanzionatorio, alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più elevata, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada prevede una sanzione penale con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, se di proprietà del conducente.

I militari hanno quindi provveduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo dell’auto.