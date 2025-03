È uscito di casa senza giustificazione, violando i domiciliari. La scoperta è stata fatta questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Villasimius che hanno arrestato per evasione un 41enne del posto, già noto alle autorità.

I militari si erano recati presso la sua casa per controllare il rispetto delle misure imposte, ma hanno scoperto che l'uomo non c'era. Le ricerche sono state avviate immediatamente e hanno permesso ai Carabinieri di rintracciarlo mentre tornava a casa dopo essersi allontanato senza autorizzazione, vagando per il centro abitato.

Dopo le procedure di rito, l'arrestato è stato condotto al Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida e il giudizio diretto, come richiesto dall'Autorità Giudiziaria, informata dei fatti dai Carabinieri di Villasimius che stanno continuando le indagini.