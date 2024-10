La professoressa di Storia della medicina presso l'Università di Sassari, Eugenia Tognotti, è stata insignita del prestigioso premio speciale Donna di Scienza 2024 per il suo impegno nella ricerca e diffusione della cultura scientifica con particolare attenzione alla parità di genere.

L'associazione ScienzaSocietàScienza, organizzatrice del Cagliari FestivalScienza, le conferirà il riconoscimento il 12 novembre. Durante la cerimonia saranno annunciati anche i nomi delle vincitrici dei premi Donna di Scienza, Donna di Scienza Giovane e la nuova categoria, Donna di Scienza Scuola.

Il premio vede come partner Giulia giornaliste Sardegna, guidata da Susi Ronchi e presieduta dall'ex rettrice di Cagliari Maria del Zompo. Tra le motivazioni del premio a Tognotti si sottolinea il suo contributo nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui ha applicato le sue conoscenze sulle epidemie del passato per trarre insegnamenti preziosi per affrontare le emergenze attuali.

La docente fa parte di importanti associazioni scientifiche nazionali e internazionali, dimostrando un impegno costante nella divulgazione della conoscenza scientifica che ha dato visibilità alla Sardegna a livello nazionale".