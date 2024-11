Tappa anche a Cagliari della campagna R1PUD1A di Emergency che ha preso il via domenica 3 novembre in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate: in oltre 60 città italiane si sono riuniti i volontari e le volontarie dell'associazione per riaffermare l'importanza e l'adesione all'articolo 11 della Costituzione italiana: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

A Cagliari il gruppo Emergency Sud Sardegna si è riunito davanti al Bastione San Remy per leggere l'art. 11 della Costituzione. Il flash mob è poi continuato, fermandosi in Piazza Yenne, nel Largo Carlo Felice, davanti al Palazzo del Municipio, al porto di fronte alla Marina militare per poi terminare alla caserma Villasanta di viale Poetto.

L'organizzazione umanitaria ricorda che sono 56 i conflitti aperti nel mondo, che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva. Dalla sua fondazione, Emergency è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti. Oggi è presente in otto Paesi, tre dei quali con un conflitto in corso: Sudan, Ucraina e la Striscia di Gaza in Palestina.