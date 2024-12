Il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena ha dato il via libera al 'Piano per il commercio su area pubblica'. In arrivo due nuovi mercati a Flumini e al Poetto, dedicato ai ricci.

La prima area è già stata completata in uno spazio dedicato, adiacente alla via dell'Autonomia Regionale. L'altro spazio riguarda il mercato stagionale specializzato nella vendita dei ricci di mare, già sperimentato in passato.

Per quanto riguarda i mercati già operativi è previsto lo spostamento del mercatino settimanale degli ambulanti da via della Musica a via Is Arenas.

"Il commercio su area pubblica in città era disciplinato da una regolamentazione risalente al 1999 e soggetta giusto a qualche piccola modifica nel 2016 - spiega l'assessora alle Attività Produttive e alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra -. Gli aggiornamenti approvati danno nuovi indirizzi, prendendo atto delle evoluzioni legislative imposte dalla normativa eurounitaria e contemplando un ampliamento delle aree mercatali".