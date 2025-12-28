Sono scivolati in un dirupo profondo circa 40 metri durante una battuta di caccia, rimanendo bloccati in una zona impervia e difficile da raggiungere. Due cani da caccia sono stati salvati nella giornata di ieri, sabato 27 dicembre, grazie a un complesso intervento dei Vigili del fuoco nel territorio di Villassalto, in località Corongiu Arrubiu.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di San Vito, supportate dagli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) della centrale operativa del Comando di Cagliari. Una volta individuato con precisione il punto segnalato nella richiesta di soccorso, i soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando attrezzature e tecniche specifiche per operare in ambienti ostili.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della morfologia del terreno, dell’accesso difficoltoso e delle condizioni meteo avverse. Dopo alcune ore di lavoro, i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere gli animali, a metterli in sicurezza e a riportarli in superficie.

I due cani, fortunatamente in buone condizioni, sono stati infine riconsegnati al proprietario. L’intervento si è concluso senza conseguenze, grazie alla professionalità e alla tempestività delle squadre di soccorso.