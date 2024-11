Il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci con l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra hanno ricevuta oggi a Palazzo Bacaredda una delegazione dello Stato di Bahia, in Brasile, partner internazionale del progetto di cooperazione "Sostegno al sapere fare delle donne", finanziato dalla Regione Sardegna.

Il progetto, ormai in fase di conclusione, si è rivolto alle donne pescatrici della Colonia di pesca Z03 dell'isola di Bom Jesus dos Passos, promuovendo il miglioramento delle loro competenze nel settore della pesca, della lavorazione dei frutti di mare e della loro commercializzazione. Attraverso un percorso formativo articolato in moduli tenuti in presenza e in videoconferenza, le beneficiarie hanno potuto usufruire del know-how degli esperti dell'Università di Cagliari, in particolare della facoltà di ingegneria e del dipartimento di scienze economiche.

Durante l'incontro, sia il presidente Benucci che l'assessore Serra hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa come "strumento di emancipazione femminile", ma anche come volano di "sviluppo economico e sociale", evidenziando le connessioni tra il progetto e le realtà locali di eccellenza legate alla pesca e alla lavorazione dei mitili, come quella dell'area di Santa Gilla.

"Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione internazionale, capace di creare opportunità concrete per le donne, rafforzando le loro competenze e valorizzando le risorse del territorio - hanno detto -. È un segnale positivo di come conoscenze e buone pratiche possano essere condivise e trasformarsi in leve di crescita sostenibile". La delegazione era composta da Adriana Lara De Alencar Magalhaes, rappresentante della fondazione Baia Viva, Jonatas Spinola, coordinatore del progetto per la Colonia di pesca di Bom Jesus dos Passos, Roberto Capparoni, presidente dell'associazione Amici di Sardegna e responsabile del progetto, Roberta Manca dell'Asecon e Antonella Montisci, interprete e mediatrice culturale.