Tragedia nel pomeriggio a Muravera. Un pensionato di 70 anni è morto schiacciato dal suo autocarro all'interno del garage della sua abitazione, in via Nuragus.

A quanto si è appreso, l'uomo avrebbe dimenticato il freno a mano del veicolo dopo averlo parcheggiato. Appena sceso, il mezzo si è spostato schiacciandolo contro la parete.

È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri. I medici hanno tentato di salvare la vita all'anziano ma per lui non c'è stato nulla da fare.