I Carabinieri della Stazione di Selargius, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione di Quartu Sant'Elena, hanno arrestato un giovane di 20 anni residente a Quartu Sant'Elena per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

Questa azione è stata parte di un servizio speciale organizzato per contrastare una serie di furti recenti avvenuti nei negozi di Selargius. Le pattuglie in borghese sono state impiegate per individuare attività illegali nella città. Durante un controllo nel centro cittadino, i Carabinieri hanno notato un giovane che si comportava in modo sospetto vicino a un'auto, come se stesse cercando di forzarne l'accesso.

Sospettando delle sue azioni, i militari sono intervenuti. Nonostante la perquisizione personale sia stata negativa, è stato trovato un mazzo di chiavi di un'altra vettura nelle sue tasche. Successivamente è stata individuata l'auto associata alle chiavi, parcheggiata nelle vicinanze, dove è stata scoperta una quantità considerevole di droga: 36 ovuli contenenti cocaina per un totale di 2 chilogrammi e un ovulo con 56 grammi di eroina.

Dopo una perquisizione nella sua abitazione che non ha portato a ulteriori scoperte, la droga sequestrata è stata consegnata all'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari per analisi e distruzione. Grazie alla tempestività e all'abilità investigativa dei Carabinieri, è stato possibile intercettare e fermare un importante traffico di droga, evitando che una grande quantità di sostanze stupefacenti fosse immessa sul mercato locale.

Dopo le procedure legali, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Questa operazione sottolinea l'importanza della sorveglianza e delle capacità investigative dei Carabinieri nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza sul territorio.