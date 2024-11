Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria hanno arrestato ieri il detenuto che, sabato scorso, non era tornato nella casa circondariale di Sassari durante un permesso premio.

Il giovane di ventisette anni, originario di Cagliari, invece di rientrare in prigione, si era nascosto nella sua città natale. Dopo varie ricerche, gli agenti hanno individuato l'appartamento nel quartiere Is Mirrionis dove l'evaso si era rifugiato. Entrati nell'abitazione, hanno trovato il detenuto in una camera da letto, senza opporre resistenza. Sono stati rinvenuti due cellulari e un caricabatterie nella stanza, presumibilmente per essere introdotti in carcere nel caso in cui l'evaso avesse deciso di costituirsi.

L'uomo sarà processato per evasione e è stato riportato alla Casa Circondariale di Uta al termine delle operazioni.