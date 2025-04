Un imprenditore è stato denunciato dal Corpo Forestale di Pula con l'accusa realizzazione di opere edilizie in assenza del necessario permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. L'operazione, avvenuta intervenuto in località Su Spagnolu, in agro del Comune di Sarroch, ai margini del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, rientra nell’ambito dei servizi d’istituto per il contrasto dell’abusivismo edilizio.

Nel corso del controllo sarebbe stato accertato il posizionamento, su un terreno agricolo, di quattro prefabbricati dotati di impianti tecnologici permanenti, installati dopo interventi di sbancamento e livellamento del terreno. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e rientra tra quelle considerate a maggiore rischio di abusivismo edilizio, in quanto già in passato interessata da interventi di trasformazione non autorizzata, che hanno danneggiato un contesto di elevato valore ambientale.

Pur essendo prefabbricati e non opere prevalentemente in muratura, il reato di abusivismo edilizio sussiste pienamente per la normativa vigente, essendo irrilevante il materiale costruttivo con cui si realizzano le opere permanenti, in particolare quelle a destinazione residenziale.

I fabbricati e il terreno sono stati posti sotto sequestro penale, misura successivamente convalidata dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Il proprietario è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Per le violazioni accertate la legge prevede l’arresto fino a due anni, un’ammenda da 15.493 a 51.645 euro e la confisca penale dell’area.

L’operazione rientra nell’azione costante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per la protezione del territorio della Sardegna dalle trasformazioni illecite.