La magia del Natale passa anche dall’ufficio postale di Escalaplano, per arrivare sino al Polo Nord, grazie alle preziose letterine indirizzate a Santa Klaus che 62 bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo E. De Magistris di San Nicolò Gerrei, plesso di Escalaplano, hanno affidato nella mattinata di oggi al direttore della sede Stefano Demontis.

Si tratta della speciale letterina indirizzata a Babbo Natale che, attraverso una cassetta dedicata, è stata consegnata, come altre decine di migliaia spedite dai bambini di tutta l’isola, al personale di Poste Italiane per essere recapitata allo speciale e generoso destinatario.

“È stato un momento molto toccante, dal punto di vista emotivo - commenta Stefano Demontis, direttore dell’ufficio postale del paese – grazie alla presenza dei piccoli nella nostra sede. La loro visita ha riempito di gioia il nostro ufficio, portando il giusto spirito natalizio. Nei loro occhi era possibile scorgere la speranza e, al contempo, comprendere l’importanza del gesto che risiede nella consegna della lettera: ci affidano i loro sogni, i loro desideri e noi abbiamo un compito importantissimo, quale è quello della consegna a Babbo Natale e non possiamo di certo deluderli. E poi, come sempre, non sono mancate le domande, alcune delle quali anche particolari, tipo: “Babbo Natale parla il sardo?” e “Sa arrivare con la slitta al nostro paese?”.

Nell’isola, in pochi giorni, in Sardegna, il personale di Poste Italiane ha intercettato numerosissime letterine spedite dai 441 uffici postali presenti sul territorio e dalle tante cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Il contenuto delle “letterine” è, come sempre, molto vario: si va dai giochi all’ultimo grido, dove la fanno da padrone le bambole più alla moda e i giochi per le consolle di ultima generazione, passando per il monopattino elettrico, le maglie delle squadre di calcio, sino ad arrivare ai giochi da tavolo, ai libri e alle “costruzioni”. Come ogni anno, però, i bambini sardi rivolgono un pensiero anche a chi soffre, come le vittime delle guerre in Medio Oriente e Ucraina, o a chi vive in situazioni di povertà, come accade in molti paesi del terzo mondo. L’altruismo e la generosità passano anche da un gesto semplice, come la scrittura e l’invio di una “letterina”.

L’iniziativa filatelica. Anche a Cagliari Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina filatelica che sarà in distribuzione fino al 6 gennaio 2025 negli uffici postali con sportello filatelico di piazza del Carmine (Cagliari Centro) e via San Benedetto (Cagliari 10), oltre che nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale. Nelle sedi, inoltre, sarà possibile chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato. Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale, un’occasione per sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it .