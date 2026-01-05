In occasione della festività del 6 gennaio, i bus CTM circoleranno con l’orario festivo, equivalente a quello della domenica.

Intanto la Regione Sardegna ha disposto la proroga al 28 febbraio 2026 degli abbonamenti annuali agevolati per persone con invalidità e reduci di guerra in scadenza al 31 dicembre 2025. La validità estesa riguarda esclusivamente chi acquisterà anche l’abbonamento annuale per il 2026. Il rinnovo può essere effettuato solo tramite la piattaforma SUS della Regione Sardegna. I titoli prorogati resteranno utilizzabili fino al 28 febbraio 2026 per agevolare le procedure; chi usufruisce della proroga senza rinnovare per il 2026 dovrà corrispondere la tariffa mensile prevista dal proprio profilo. Per l’assistenza gratuita alle pratiche sulla piattaforma SUS sono attivi accordi con le associazioni A.N.M.I.C., Rp Sardegna e UICI.

Dal 7 gennaio scatta inoltre una svolta green: sulle linee 3 e M viaggeranno esclusivamente autobus elettrici. Grazie ai fondi PNRR entrano in servizio i Solaris Urbino elettrici, dotati di ricarica tradizionale e pantografo, sistemi audiovisivi avanzati, sensori intelligenti e telecamere per la sicurezza e la qualità del servizio. “L’elettrificazione completa delle linee 3 e M contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell’aria, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale”, dichiara il presidente di CTM Fabrizio Rodin, ricordando che “Le linee 1, 3 e M sono linee portanti, molto lunghe che collegano Cagliari e Monserrato.”

Rimodulati anche gli orari da e per Quartu Sant’Elena, con estensione del servizio serale. “Abbiamo accolto le richieste dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena”, ha precisato Rodin, “prevedendo il posticipo delle ultime corse per rispondere in maniera più efficace alle necessità di mobilità dei cittadini”.

Nel dettaglio: per la linea 30 resta la frequenza di 10 minuti nelle ore di punta, con ultima corsa alle 23:00 da Piazza Matteotti verso Brigata Sassari e alle 23:10 in senso opposto. Per la QEX, tenendo conto dei cantieri, frequenza di punta a 10 minuti e ultime partenze alle 23:25 da Piazza Matteotti verso Brigata Sassari e alle 22:58 nel percorso inverso.