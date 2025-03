Sono stati arrestati e sono attualmente agli arresti domiciliari il presidente e la vicepresidente di una cooperativa sociale di Cagliari finita nella bufera dopo il sequestro di beni, per 1,8 milioni di euro, eseguito il 26 febbraio scorso dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e dalla Guardia di finanza.

Nell'inchiesta risulta indagata un’altra persona, alla quale è stata applicata una misura interdittiva. I tre sono indagati, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai Carabinieri e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari i due, al vertice della cooperativa che opera nel settore dei servizi socio-assistenziali, avrebbero portato a termine una serie di truffe, mirate a ottenere illegalmente erogazioni pubbliche, turbando numerose gare d'appalto indette da vari enti locali del Sud Sardegna per l'espletamento di servizi sociali e di assistenza domiciliare, ottenendo così ingiusti profitti per circa 10 milioni di euro.

Nello specifico, gli indagati avrebbero presentato falsamente la cooperativa come un ente a mutualità prevalente, destinato all’erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, con lo scopo di ottenere vantaggi indebiti nelle gare d’appalto pubbliche. Grazie a questa rappresentazione, che si assume artefatta, sarebbero riusciti a ottenere i contributi. Sempre secondo quanto si legge in un comunicato congiunto di Carabinieri e Guardia di Finanza, sulla base dei risultati dell’inchiesta, la cooperativa avrebbe operato con finalità esclusivamente speculative, sottopagando i dipendenti e impiegando personale privo dei requisiti professionali richiesti per l’erogazione dei servizi. Questi elementi avrebbero consentito agli amministratori di ottenere ingiusti profitti, accumulando un ingente patrimonio personale.

Il 26 febbraio scorso erano stati sequestrati conti correnti e beni tra i quali 24 orologi di pregio (compreso un Audemars Piguet del valore di oltre 50mila euro), denaro contante per oltre 150mila euro, 23 borse griffate ed altri oggetti di valore.