IIl Breast Cancer Update farà ritorno a Cagliari il 15 e il 16 novembre presso il T Hotel per due giornate dedicate alla sensibilizzazione, all'informazione e alla condivisione di conoscenze ed esperienze riguardanti la prevenzione, la cura e la ricerca sul tumore al seno e non solo.

L'iniziativa è promossa dal chirurgo senologo Massimo Dessena, responsabile della Senologia chirurgica presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, insieme al dottor Daniele Farci, direttore dell'Oncologia Medica presso la Nuova Casa di Cura di Decimo.

Il programma inizia venerdì 15 con una sessione precongressuale dalle 16:00 alle 19:00 nella sala T4 al primo piano del T Hotel, aperta al pubblico e rivolta a operatori sanitari e pazienti. Saranno affrontati temi quali alimentazione e carcinoma mammario, geni BRCA e tumore ovarico. La partecipazione è estesa anche a giornalisti, addetti stampa, associazioni di pazienti e volontariato.

La giornata di sabato 16 sarà dedicata agli interventi scientifici, con la partecipazione di esperti nazionali e regionali (l'evento è accreditato ECM) e si terrà nella Sala T1 al piano terra dell'hotel.

In Italia nel 2023 sono stati diagnosticati 55.000 nuovi casi di tumore al seno, di cui circa 1500 in Sardegna. Il carcinoma mammario rappresenta il tipo di tumore più comune tra le donne di tutte le età ed è oggetto di numerosi studi clinici sia nelle fasi iniziali che in quelle avanzate.

"Questo convegno adotta un approccio multidisciplinare", spiega il dottor Dessena, "e presenta le ultime novità sia in ambito diagnostico che terapeutico, sia dal punto di vista medico che chirurgico, del carcinoma mammario, focalizzando sugli aspetti che possono migliorare la qualità di vita delle pazienti durante il percorso di malattia". "Durante l'evento", aggiunge il dottor Farci, "verranno discusse le nuove terapie oncologiche sempre più personalizzate in base alla biologia del tumore".