La Polizia Locale di Cagliari ha operato durante la notte per ritirare due patenti a conducenti che guidavano sotto l'influenza dell'alcol. Durante i controlli notturni effettuati tra venerdì e sabato, la polizia ha focalizzato la propria attenzione sulla guida in uno stato alterato a causa dell'alcol.

I controlli hanno coinvolto 40 veicoli e i relativi conducenti, distribuiti in varie zone della città. Come risultato di tali verifiche, sono stati identificati due conducenti che guidavano in stato di ebbrezza alcolica e a cui è stata revocata la patente di guida.

Gli agenti sottolineano "che per i neo patentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni, è vietato guidare dopo aver consumato alcol, con un limite di zero nel tasso di alcol nel sangue".

Inoltre, in caso di sanzioni, i neo patentati rischiano una decurtazione doppia dei punti della patente.