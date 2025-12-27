Durante un'ispezione mirata alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato e segnalato alle autorità giudiziarie il proprietario di una ditta individuale attiva nel settore dei servizi di barbiere e parrucchiere a Sestu.

L'uomo, un 39enne, è sospettato di aver commesso gravi violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Tra le accuse, la mancata valutazione dei rischi, l'assenza del Documento di Valutazione dei Rischi e la mancata designazione di un medico competente.

Di fronte alle irregolarità rilevate, i militari hanno deciso di sospendere l'attività imprenditoriale. Inoltre, sono state inflitte multe per un totale di 2.500 euro e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.778,14 euro.