La Procura di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Claudio Gulisano, 44 anni, accusato della morte dei genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni. La richiesta è stata avanzata dalla pm Rossana Allieri.

Secondo quanto riportato dalla Procura, l’udienza preliminare davanti al Gup si terrà il 19 dicembre. Oltre all’accusa di duplice omicidio pluriaggravato, Gulisano deve rispondere anche di frode informatica per presunti prelievi di circa 20mila euro dai conti dei genitori tramite la loro piattaforma di home banking.

Dalle indagini condotte dagli inquirenti, il duplice decesso sarebbe avvenuto il 4 dicembre dello scorso anno nell’appartamento della coppia in via Ghibli, nel Quartiere del Sole di Cagliari. L’incidente probatorio davanti alla Gip Ermengarda Ferrarese ha indicato che i due coniugi sarebbero stati vittime di soffocamento e strangolamento. I periti nominati dalla giudice hanno escluso l’ipotesi di avvelenamento inizialmente avanzata.

Secondo la ricostruzione della Procura, il movente del delitto potrebbe essere di natura economica, legato alla gestione e all’eredità delle proprietà dei coniugi. Le indagini hanno preso in considerazione diversi elementi, tra cui filmati, testimonianze e contenuti dei dispositivi elettronici delle persone coinvolte.

L’altro figlio della coppia, Davide Gulisano, risulta persona offesa ed è assistito dall’avvocato Gianluca Aste. Il procedimento proseguirà ora davanti al Gup di Cagliari.