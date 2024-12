I militari del Ris stanno esaminando attentamente la dimora situata in via Ghibli, nel quartiere del Sole a Cagliari, dove una coppia anziana, composta da un marito e una moglie, è stata trovata senza vita da uno dei loro figli lo scorso giovedì pomeriggio. L'autopsia condotta ieri dal medico legale Roberto Demontis non ha ancora rivelato con certezza le cause del decesso di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni. Non sono emersi segni di violenza né di interventi da parte di terzi: si dovrà attendere l'esito delle analisi tossicologiche e istologiche per ottenere una piena comprensione dell'accaduto.

Tra le ipotesi considerate ci sono un improvviso malore di entrambi i coniugi, un'intossicazione alimentare o un avvelenamento da sostanze sconosciute. Gli investigatori si augurano che l'ispezione condotta dagli specialisti del Ris fornisca indicazioni sul possibile alimento nocivo ingerito dai due anziani - in particolare, si concentreranno sulle dispense e sui frigoriferi - o su altre sostanze dannose presenti nell'abitazione. Un figlio della coppia ha dichiarato che i genitori avevano raccolto dei funghi la domenica precedente e potrebbero averli consumati il mercoledì sera.

La scoperta dei corpi immobili nello studio è stata fatta dal figlio Claudio, preoccupato per l'impossibilità di contattare i genitori. Claudio è giunto a via Ghibli, il luogo dove è cresciuto insieme al fratello Davide, e dopo aver chiamato il 118 ha constatato che purtroppo i soccorritori non potevano fare nulla: probabilmente i due anziani erano deceduti dalla mattina. Successivamente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini, a cui hanno collaborato i militari della stazione di San Bartolomeo e del nucleo operativo della Compagnia.

Non sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d'ingresso e l'appartamento, successivamente messo sotto sequestro, era in ordine. Fin dall'inizio, il medico legale aveva scartato l'ipotesi di morte violenta, poiché non sono state rinvenute ferite sui corpi, conferma ottenuta anche dall'autopsia.