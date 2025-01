Il fermo di Claudio Gulisano, 44 anni, sospettato di aver commesso un duplice omicidio volontario ai danni dei suoi genitori, Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, è stato convalidato. I coniugi erano stati trovati morti nella loro casa di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre scorso, con sospetti di avvelenamento.

In una videoconferenza dalla casa circondariale di Uta, l'uomo ha scelto di restare in silenzio di fronte alle domande della giudice Ermengarda Ferrarese. La procura sostiene che il movente del crimine sia di natura economica, poiché il 44enne sarebbe stato in difficoltà finanziarie dopo il fallimento del market ricevuto in eredità dal padre.

Si ipotizza che l'uomo abbia agito per ottenere l'eredità dei genitori, proprietari di diversi appartamenti in città e le indagini hanno rivelato prelievi di denaro significativi dal conto dei genitori effettuati dall'indagato. Ulteriori elementi che incastrerebbero Gulisano includono un filmato che lo ritrae vicino alla scena del crimine, testimonianze di persone che lo hanno visto allontanarsi dalla casa dei genitori e un messaggio inviato dal cellulare del padre per depistare le indagini.

La difesa

"Il mio assistito è sconvolto, non si capacita di quanto sta succedendo: è passato in poche ore da essere persona offesa al carcere", sono le parole di Luigi Sanna, l'avvocato difensore di Claudio Gulisano.

"Il mio assistito - conferma il legale - si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida in videoconferenza - Noi ci siamo limitati a chiedere gli arresti domiciliari. Adesso andrò in carcere a parlare con lui, poi chiederò che venga interrogato".