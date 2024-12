I Carabinieri della Stazione di Gesturi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 41 anni, residente a Sanluri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione di truffe ai danni di persone anziane. L'uomo è accusato di esercizio abusivo della professione. L’intervento è scaturito da un’attività di controllo che avrebbe portato alla scoperta di un comportamento illecito ai danni di una 84enne residente nel paese.

L’uomo, secondo quanto riferito, è stato colto sul fatto mentre si trovava nell’abitazione dell’anziana, intento a condurre una visita audiometrica e a prescrivere una protesi acustica, nonostante non fosse abilitato a esercitare la professione. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno confermato che il soggetto non era iscritto all’albo professionale dei tecnici audiometristi e audioprotesisti, requisito fondamentale per svolgere tale attività.

L’operazione ha portato al sequestro della strumentazione tecnica e del materiale utilizzato, che sono stati messi in custodia presso la Stazione dei Carabinieri di Gesturi. L’intervento non solo ha interrotto un’attività illecita, ma ha anche garantito la protezione della donna da una potenziale truffa.

L’Autorità Giudiziaria competente è stata informata dell’accaduto, e le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori casi di abuso o truffa legati al medesimo soggetto.

L’episodio, affermano i militari, sottolinea l’importanza dei controlli mirati e della sensibilizzazione della comunità, soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione, verso il rischio di truffe. Gli uomini dell'Arma rinnovano l’invito a segnalare tempestivamente situazioni sospette, garantendo un intervento rapido a tutela dei cittadini.