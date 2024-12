La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari un uomo di 32 anni, senza precedenti penali, per il sospetto di detenzione di droga con l'intento di spacciarla.

L'uomo era sotto sorveglianza da parte del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, impegnato nella lotta al traffico di stupefacenti, specialmente nelle zone più colpite dal fenomeno. Durante una perquisizione nella sua casa a Pirri martedì sera, la polizia ha trovato e sequestrato 70 grammi di cocaina, parte dei quali già pronti per la vendita, nascosti in un beauty-case nell'armadio della camera da letto.

Una parte della droga era confezionata in dosi all'interno di un contenitore tubolare di un farmaco antinfluenzale rinvenuto addosso all'uomo. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiali per confezionarla e 45 euro in contanti.

Dopo aver verificato i fatti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto e ha disposto che l'indagato sia posto agli arresti domiciliari durante l'udienza tenutasi ieri mattina.