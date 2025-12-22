Dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Conferenza Metropolitana, il Consiglio Metropolitano di Cagliari ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione finanziario per il 2026, relativo al triennio 2026-2028.

A illustrarne i contenuti è il sindaco metropolitano Massimo Zedda, che spiega come «il bilancio di previsione finanziario sia stato redatto sulla base del Documento unico di programmazione 2026-2028, che definisce gli indirizzi strategici e operativi dell’Ente e motiva gli stanziamenti di risorse previsti».

Il bilancio del triennio 2026-2028 è in pareggio e presenta i seguenti importi: per l’annualità 2026 sono previsti 121.661.739,01 euro, per il 2027 102.350.430,90 euro e per il 2028 103.667.192,25 euro.

Sul fronte delle entrate, si registra un incremento delle entrate tributarie di circa 7.000.000,00 euro rispetto all’anno precedente, legato al nuovo assetto territoriale. Un aumento che, tuttavia, non risulta sufficiente a coprire l’incremento della spesa connesso al concorso alla finanza pubblica. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’annualità 2026 questi ammontano a 34.561.110,64 euro.

Le spese correnti si attestano complessivamente a 77.756.949,75 euro. La quota più rilevante è rappresentata dai trasferimenti correnti, pari al 43 per cento del totale, per un importo di 33.302.253,49 euro. All’interno di questa voce rientra il rimborso allo Stato per il concorso alla spesa pubblica, pari a 31.858.504,74 euro, che assorbe l’83 per cento delle entrate tributarie.

Rispetto all’anno scorso, si evidenzia inoltre un incremento della spesa di circa 9.000.000,00 euro, riconducibile al riordino delle Province.

Tra le spese correnti è previsto anche il fondo di riserva destinato alla copertura di spese straordinarie e impreviste: per il 2026 l’importo è di 500.000,00 euro, pari allo 0,63 per cento delle spese correnti; per il 2027 500.000,00 euro, pari allo 0,64 per cento; per il 2028 500.000,00 euro, ancora pari allo 0,64 per cento.

In conclusione, il sindaco metropolitano Zedda ha espresso soddisfazione per l’approvazione del bilancio entro la fine dell’anno, un passaggio che consente di garantire la continuità e la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente.