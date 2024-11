Il Questore di Cagliari ha deciso di chiudere un circolo privato situato a Guasila per un periodo di 15 giorni, in base all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questo articolo consente al Questore di intervenire precauzionalmente per evitare situazioni pericolose per i cittadini.

La decisione di chiudere temporaneamente il circolo è stata presa a seguito delle attività svolte dalla Compagnia dei Carabinieri di Sanluri che, durante i controlli effettuati nei mesi scorsi, hanno riscontrato gravi violazioni legate agli stupefacenti in numerose occasioni.

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno notificato al proprietario del circolo la decisione di chiusura del Questore nella giornata di ieri.