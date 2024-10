Nonostante le piogge persistenti, nella regione della Sardegna è stata implementata una misura di chiusura del guado sul fiume Flumendosa. Questa decisione ha comportato disagi per i residenti di Villaputzu e Muravera, che solitamente utilizzavano questo passaggio per raggiungere Cagliari in modo più diretto, evitando un percorso più lungo di circa 20 km.

La chiusura è stata necessaria a causa dell'aumento del livello dell'acqua nel fiume, che ha reso impraticabile il percorso alternativo vicino al ponte di ferro, già chiuso per lavori di restauro. Contemporaneamente, l'Anas ha avviato una serie di interventi per ripulire le strade danneggiate dai detriti a seguito delle intense precipitazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alla statale 130 tra Cagliari e Carbonia, dove è stata temporaneamente chiusa una corsia al chilometro 25 in direzione Iglesias. Queste azioni mirano a garantire la sicurezza e la praticabilità delle strade colpite dagli eventi atmosferici.

"La situazione continua ad essere monitorata - dice all'Ansa il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - ma non desta preoccupazione per ora. Chiediamo ai cittadini di fare attenzione".

Nel frattempo è ancora sospesa la circolazione dei treni tra Cagliari e Carbonia/Iglesias per i danni causati dal maltempo di ieri. Prosegue l'intervento dei tecnici di RFI mentre i treni regionali - fa sapere Trenitalia - possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attualmente sono attive corse con i bus sostitutivi.