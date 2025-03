Un centauro di 47 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un'auto in via Montegrappa, a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis.

Il motociclista, dopo l'urto con una Golf guidata da una donna di 49 anni, ha sbattuto in maniera violenta su un archetto di protezione del passaggio pedonale all'incrocio con via Hermada.

L'uomo è stato ricoverato dopo aver perso molto sangue, ma non è in gravi conduzioni: per lui una prognosi di trenta giorni.