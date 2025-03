I Chicos Mambo nascono nel 1994 a Barcellona a seguito dell’incontro dell’attuale direttore, Philippe Lafeuille, con due danzatori: un venezuelano ed un catalano. La loro esperienza di ballerini ed il loro senso di derisione sono l’essenza dello spirito speziato che anima ancora oggi i loro spettacoli.

Nel 2014 Philippe Lafeuille, divenuto coreografo dell’ensemble, ha ideato TUTU uno spettacolo divertente e scanzonato presentato al Theatre Bobino di Parigi. Oggi, dopo più di 500 repliche, dopo aver conquistato oltre 200.000 spettatori ed aver ottenuto il Premio del Pubblico della Danza al 50^ Festival di Avignon OFF, questi uomini in TUTU continuano ad intrattenere il pubblico nel loro universo sovralimentato, in tutta Europa.

"CAR/MEN" è uno spettacolo ideato per accendere il buon umore del pubblico e coinvolge danza, teatro, canto, clownerie e un ambiente digitale per scene e luci. Forse una versione 2.0 della Carmen?Sicuramente... una Carmen condensata in 75 minuti! Lo spettacolo, inserito nella rassegna di danza, parte del multiforme e multiartistico calendario CeDAC Sardegna, va in scena al Teatro Comunale di Sassari (20 marzo) ed al Teatro Massimo di Cagliari (22 e 23 marzo).

Come approcciare un capolavoro e riferimento del teatro, rivisitato tante volte? Narrazione? Parodia? Drammaticità? Danza? Opera? Sicuramente con un’ode alla libertà, e allora... libertà di movimento sia, senza codificazioni o etichette. Una fantasia coreografica con richiami alla Spagna, ma non semplicemente opera o balletto, contemporaneo o flamenco, comica o tragica, femminile o maschile, artigianale o digitale... un po’ di tutto questo e un po' (molto) di più.

Una Carmen in movimento attraverso corpi danzanti, una voce, delle parole e la musica -in compagnia ovviamente di Georges (Bizet)-. Comincia così il viaggio nel paese della bellissima e seducente gitana Carmen e nel verismo stesso incarnato nell'opera. Chi sei Carmen? Una Carmen “resettata”, un "Minotauro volante" o un torero "sulle punte"?

Un incontro improbabile tra un cantante e dei danzatori maschi eternamente femminili. Dei vestiti a balze per aggiungere fronzoli alla vita. Come una dedica sfolgorante a questi momenti di vita spagnola, un abito di luce per meglio entrare nelle arene dei ricordi e dei sentimenti. Forse un modo per dire "non ho dimenticato"... e dunque, "olè!" Carmen, con tutte le tue sfumature e giochi di maschere... e dell'amour, che "est oiseau rebelle et enfant de bohêm".