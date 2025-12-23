Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno eseguito una misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo di 55 anni, già convivente con la persona offesa. Il provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla presunta vittima e ai luoghi da lei frequentati, nell’ambito di un procedimento penale avviato nelle scorse settimane.

La misura trae origine da una querela presentata lo scorso novembre da un’impiegata, che aveva denunciato una situazione di conflittualità familiare protrattasi dal 2020, caratterizzata da vessazioni psicologiche, minacce e percosse, anche in presenza dei figli, alcuni dei quali minorenni. A seguito della denuncia, i militari hanno condotto un’indagine mirata che ha evidenziato un quadro indiziario complesso, sulla base del quale l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessaria l’adozione della misura cautelare a tutela della persona offesa.

L’operazione rientra nell’attività quotidiana dei Carabinieri di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, finalizzata a garantire una presenza costante sul territorio e una risposta tempestiva alle situazioni di rischio, con particolare attenzione alla protezione delle vittime e dei soggetti più vulnerabili.