In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2026, il Comune di Cagliari ha previsto modifiche straordinarie alla circolazione veicolare e alla sosta per assicurare lo svolgimento sicuro degli eventi in programma tra Largo Carlo Felice e il Bastione Santa Croce.
Di seguito le prescrizioni da rispettare, stabilite dall'ordinanza dirigenziale n.3305/2025:
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell'1 gennaio 2026:
via Sassari (tratto piazza Del Carmine - corso Vittorio Emanuele);
via Mameli (tratto via Sassari - Largo Carlo Felice);
via Angioy;
via Crispi;
Largo Carlo Felice;
piazza Yenne;
via Roma lato portici (tratto Largo Carlo Felice - piazza Amendola);
via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice - via Napoli);
via Del Mercato Vecchio;
via Sicilia (tratto via Baylle - via Napoli);
via Dettori;
via Savoia
piazzetta Savoia;
via Baylle.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 alle ore 16 dell'1 gennaio 2026:
via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice - via Napoli);
via Del Mercato Vecchio;
via Sicilia (tratto via Baylle - via Napoli);
via Dettori;
via Savoia
piazzetta Savoia;
via Baylle.
via Manno.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade:
via Sassari (tratto via Mameli - Corso Vittorio Emanuele);
via Mameli (tratto via Sassari - Largo Carlo Felice);
via Angioy;
via Crispi;
piazza Yenne;
corso Vittorio Emanuele (tratto Largo Carlo Felice - via Maddalena).
Divieto di transito veicolare, dalle ore 14 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 dell'1 gennaio 2026:
via Roma, lato portici (tratto Largo Carlo Felice - piazza Amendola).
Divieto di transito veicolare, dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell'1 gennaio 2026:
Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:
Largo Carlo felice, nel senso di percorrenza da piazza Yenne a via Roma.
Direzione obbligatoria a sinistra nella via Azuni, all'intersezione con il via Santa Margherita dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla Polizia Locale nella via Sassari (tratto via Mameli - piazza Del Carmine) con senso di percorrenza da via Mameli a piazza Del Carmine, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra nella via Mameli, all'intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra nella via Malta, all'intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Divieto di sosta con rimozione forzata sul ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell'1 gennaio 2026:
via Santa Croce.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:
via Santa Croce.
Direzione obbligatoria diritto, nella via Dei Genovesi, all'intersezione con la via Santa Croce, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Senso vietato nella via Dei Genovesi, all'intersezione con la via Porcell, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 6 dell'1 gennaio 2026:
via De Candia.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell'1 gennaio 2026:
via De Candia.
Direzione obbligatoria a destra nella via La Marmora, all'intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell'1 gennaio 2026.
Direzione obbligatoria diritto nella via Bastione Santa Caterina, all'intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell'1 gennaio 2026.
"Le cittadine e i cittadini sono invitati a programmare gli spostamenti con anticipo e a privilegiare i mezzi pubblici o la mobilità sostenibile. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza di tutte e tutti e a rendere la notte di Capodanno una festa diffusa, serena e partecipata" sottolinea il Comune in una nota.