In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, dalle 18 di oggi alle 6 dell'1 gennaio 2026, nel centro storico di Cagliari, e specificatamente in via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Marche, via San Giovanni, via Bacaredda, via Sonnino, via XX Settembre e in tutta l'area delimitata dalle stesse strade è stato emanato, con ordinanza firmata dal sindaco Massimo Zedda, il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo, oltre che la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici.

Obbligatorio per gli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.

"Nell'intera città è inoltre raccomandato il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali da affezione", si legge nella nota del Comune.