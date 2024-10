Un detenuto di 47 anni della casa di reclusione di Isili, attualmente in permesso premio, è stato denunciato dai carabinieri per aver creato scompiglio al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Dopo essere stato trasportato privo di sensi dal 118, l'uomo si è risvegliato agitato a causa dell'eccesso di alcol e stupefacenti, e ha iniziato a inveire contro il personale medico e le guardie giurate presenti. I carabinieri sono intervenuti per fermarlo mentre minacciava il personale ospedaliero.

Dopo essere stato portato in caserma, è stato riportato in ospedale per ulteriori accertamenti a causa del suo stato di agitazione persistente. La denuncia nei suoi confronti è stata formalizzata per interruzione di pubblico servizio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.