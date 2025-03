Irregolarità su 901 paia di calzature di provenienza cinese destinate alla vendita al dettaglio, prive di etichetta o con etichette non conformi, che non fornivano informazioni riguardo ai materiali utilizzati, alla composizione e alla simbologia riportata, violando le normative che garantiscono il diritto dei consumatori a essere correttamente informati. La scoperta questa mattina dai Carabinieri del NAS di Cagliari, i quali hanno sequestrato la merce dal valore commerciale stimato intorno ai 7.000 euro.

Il controllo straordinario, effettuato dai militari presso un negozio di via Castiglione specializzato nella vendita di vari articoli, fa parte della campagna "Articoli carnevaleschi", organizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute al fine di garantire la sicurezza dei prodotti destinati alla vendita.

Attualmente sono in corso ulteriori verifiche per accertare la presenza di sostanze dannose per la salute pubblica che potrebbero essere rilasciate dai materiali utilizzati. L'operazione è stata condotta con l'intento di proteggere i consumatori ed è oggetto di approfondimenti da parte del NAS di Cagliari che sta proseguendo le indagini.