La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il progetto per la creazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. La struttura prevederà sei posti letto dedicati e un ambulatorio capace di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, senza necessità di ricovero.

L’iniziativa rientra nel Programma regionale di sviluppo 2024-2029, nell’ambito dell’obiettivo strategico “Ospedale dei bambini”, e affronta una criticità storica: la Sardegna è attualmente l’unica regione italiana priva di posti letto di Terapia Intensiva Pediatrica.

“Con il via libera all’istituzione della Terapia Intensiva Pediatrica colmiamo una grave carenza del sistema sanitario regionale”, evidenzia la Presidente della Regione Alessandra Todde, assessore ad interim della Sanità. “La mancanza della TIP ha comportato disagi per le famiglie, rischi clinici per i piccoli pazienti e costi elevati per trasferimenti extra-regionali. Con questo progetto, la Regione avvia un percorso strutturato per garantire cure intensive altamente specialistiche ai bambini in condizioni critiche, in linea con gli standard nazionali e internazionali”.

L’attuazione del progetto sarà progressiva: nella prima fase verranno attivati i posti letto dedicati e rafforzati i percorsi di emergenza e trasporto pediatrico; nella seconda fase sarà realizzato il reparto completo, destinato a diventare un punto di riferimento regionale e nodo centrale della rete pediatrica.

L’ARNAS G. Brotzu avrà il compito di sviluppare un piano operativo pluriennale, indicando tempi, risorse economiche e professionali, modalità di monitoraggio e valutazione, e collaborando con le istituzioni regionali e nazionali per reperire le risorse necessarie. L’obiettivo è garantire un servizio sostenibile, qualificato e capace di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.