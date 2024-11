Cagliari Cruise Port celebra il passeggero numero 500.000 sbarcato oggi, premiando un turista calabrese con biglietti aerei per tornare a Cagliari e un soggiorno in un hotel sul mare.

La stagione crocieristica in corso registra una crescita eccezionale, con 76 attracchi in più rispetto all'anno precedente, inclusi scali invernali per la prima volta.

La general manager Raffaella Del Prete e il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, insieme alla marketing manager, accolgono l'ospite speciale e sottolineano l'importanza di Cagliari come destinazione turistica tutto l'anno.

Nel 2024, sono previsti 178 attracchi di navi da crociera, con un aumento del 50% nel numero di turisti arrivati. L'obiettivo per il prossimo quinquennio è superare il milione di crocieristi e diventare una delle principali destinazioni nel Mediterraneo.