Brutte notizie per i lavoratori del porto canale di Cagliari a ridosso delle festività natalizie, con il respingimento in Parlamento dell'emendamento che avrebbe garantito le risorse necessarie per mantenere operative le attività dell'agenzia Kalport fino al 2026.

Questa decisione è stata comunicata dall'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, che ha annunciato un incontro urgente entro la fine dell'anno con la ministra Marina Calderone.

Manca ha sottolineato che durante un incontro precedente con la ministra del Lavoro, tenutosi il 9 dicembre, erano state date rassicurazioni ai sindacati sulla volontà politica del governo di proteggere i lavoratori del porto canale.

"Oggi, purtroppo, con grande dispiacere, apprendiamo che l'emendamento è stato respinto. E' quindi necessario - chiarisce l'assessora - programmare azioni urgenti per garantire la salvaguardia dei lavoratori".