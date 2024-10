Avviata dal Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune di Cagliari la procedura per la ricezione di manifestazioni di interesse per la nomina a Garante dei Diritti degli Animali comunale, così come previsto dal vigente Regolamento per la Tutela e la Gestione degli Animali del 2013.

Chi volesse candidarsi per ricoprire questo ruolo, avrà tempo fino alle 18 del 31 dicembre 2024 per presentare la propria istanza nelle modalità previste dall’avviso pubblico presente sul portale istituzionale.

Il Garante dovrà perseguire le finalità previste dal Regolamento comunale: favorire la tutela e il benessere degli animali e garantire la corretta convivenza con le persone; promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli eco-sistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali; tenere conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, in caso di modifiche degli assetti territoriali; condannare e perseguire gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.

“La figura del Garante dei Diritti degli Animali costituisce - il commento dell’assessora all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde Pubblico, Luisa Giua Marassi - un importantissimo anello di congiunzione tra il lavoro degli uffici comunali e le richieste della cittadinanza, a tutela e salvaguardia del mondo animale presente a Cagliari: per questo motivo l’Amministrazione appena insediata si è prontamente attivata per avviare le procedure volte a individuare un nuovo Garante, figura da troppo tempo vacante. Al termine della procedura, verosimilmente per inizio 2025, il nuovo Garante sarà operativo per coordinare sia gli interventi a tutela della fauna presente nel territorio comunale sia le iniziative di sensibilizzazione promosse dall’Amministrazione”.

La carica di Garante ha una durata di tre anni (rinnovabile una sola volta) e l’incarico è a titolo completamente gratuito. La sede del Garante è presso l’ufficio comunale di Gestione Faunistica di Via Po n° 59 a Cagliari, ove il Garante sarà presente almeno due giorni a settimana per ricevere e istruire le istanze della cittadinanza.