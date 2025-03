La Protezione civile regionale ha diramato un Bollettino di vigilanza meteorologica per giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025, raccomandando prudenza in previsione di piogge, che pur non essendo sufficienti a giustificare un'Allerta Meteo, potrebbero portare a rovesci o temporali. L’Amministrazione comunale di Cagliari invita i cittadini a prestare attenzione, con particolare riguardo alla Municipalità di Pirri, zona soggetta a fenomeni di allagamento. Il Servizio di Protezione civile ha emesso un avviso con norme di comportamento per prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica.

Nelle giornate del 6 e 7 marzo, è consigliato evitare di parcheggiare nelle seguenti vie:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse

Italia

Dolianova

Sinnai

Settimo

Mara

Donori

Santorre di Santarosa

Confalonieri

Ampere

Le auto in sosta in queste aree possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, per prevenire danni da allagamenti. In caso di temporali, si raccomanda di evitare di scendere nei piani interrati o seminterrati, di non uscire di casa se non necessario e di allontanarsi dalle strade allagate. L’Amministrazione comunale e il Servizio di Protezione civile continueranno a monitorare la situazione, fornendo aggiornamenti in caso di evoluzioni meteorologiche significative.