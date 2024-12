Un uomo di 60 anni è caduto da una impalcatura mentre potava un albero nel suo podere, a San Giovanni Suergiu, e ora si trova ricoverato in ospedale a Cagliari.

Il 60enne, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio precipitando sul terreno dopo un volo di circa tre metri. Subito soccorso dalle persone che erano accanto a lui, è stato poi trasferito al Brotzu in codice rosso per dinamica. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.