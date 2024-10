Un importante accordo è stato raggiunto oggi durante il vertice presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, tra l'Assessore Armando Bartolazzi e l'Assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta. L'accordo prevede la creazione di un'Anagrafe unica del benessere animale e di un ufficio regionale di coordinamento interassessoriale per gestire i processi decisionali e le azioni di prevenzione nell'ambito zootecnico, in vista della prossima campagna vaccinale della primavera 2025. Attualmente, esiste una frammentarietà nel quadro conoscitivo riguardante la salute animale, con i singoli allevatori responsabili delle dichiarazioni senza un soggetto unico di riferimento regionale. Per affrontare questa situazione, l'Assessore Bartolazzi ha incaricato l'Azienda Regionale per la Salute Ares di organizzare una gara regionale per centralizzare i dati essenziali e creare così un'anagrafe unica. Queste iniziative sono considerate cruciali per garantire la tracciabilità, la programmazione, la gestione e il monitoraggio delle campagne vaccinali, nonché per valutare gli esiti delle azioni intraprese e calcolare i ristori necessari. L'assessore sottolinea l'impegno degli uffici dell'Assessorato alla Sanità e dell'Agricoltura nell'esaminare insieme le possibili soluzioni per implementare questo nuovo sistema. L'Assessore all'Agricoltura Gianfranco Satta commenta positivamente l'iniziativa, definendola una svolta decisiva per il settore zootecnico regionale. La creazione dell'Anagrafe unica del benessere animale promette maggiore trasparenza e controllo, fornendo agli allevatori un punto di riferimento unico e semplificando le procedure. Questo passo avanti rappresenta un importante miglioramento per la salute animale e per la competitività dell'agricoltura regionale nel suo complesso.