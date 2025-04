Sono dodici i lavoratori in nero scoperti durante i recenti controlli da parte dei funzionari dell’Ispettorato del lavoro, condotti nei locali e ristoranti nel Cagliaritano.

In un bar - ristorante -pizzeria nella periferia di Cagliari sono stati sorpresi cinque dipendenti non regolarmente assunti (un cuoco, un lavapiatti, due camerieri e un addetto alla consegna a domicilio). Il proprietario è stato multato con sanzioni che vanno da 1.950 a 11.700 euro. In una pizzeria in città è stato riscontrato che un cuoco lavorava senza contratto né assicurazione, su un totale di sei dipendenti. Entrambi i locali sono stati sospesi dall'attività imprenditoriale.

Anche due locali con musica sono stati controllati: in uno sono stati individuati cinque lavoratori non regolarmente assunti (due disc jockey con attrezzatura propria e tre performer di uno spettacolo musicale) che non avevano trasmesso la necessaria comunicazione preventiva, ricevendo multe da 500 a 2.500 euro ciascuno. Nel secondo locale ispezionato, su tre dipendenti, il disc jockey era in nero.