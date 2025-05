Operazione odierna dei Carabinieri a Cagliari: questa mattina, i militari della Stazione di San Bartolomeo, con il supporto delle unità di Villanova, Assemini e Sant’Avendrace, hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale del capoluogo sardo.

In manette sono finiti un uomo di 48 anni e un altro di 64, entrambi residenti in città. Il primo dovrà scontare una pena residua di quattro anni e quattro mesi, mentre per il secondo la condanna ammonta a tre anni e tre mesi di reclusione.

Nel corso della stessa operazione, i militari hanno notificato un terzo ordine di carcerazione a un 47enne, anch’egli domiciliato a Cagliari. In questo caso, tuttavia, il provvedimento è stato accompagnato da un decreto di sospensione dell’esecuzione, emesso dall’Autorità Giudiziaria, che rimanda l’ingresso in carcere per una pena complessiva di due anni, sette mesi e sei giorni.

Conclusi gli accertamenti di rito, i due arrestati sono stati trasferiti alla Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Il terzo uomo resta momentaneamente in libertà, in attesa delle determinazioni definitive della magistratura.