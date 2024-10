Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo Diritti Riforme, sollecita soluzioni alternative per evitare che una bimba di 18 mesi resti in carcere con la madre.

"Una bimba di 18 mesi è detenuta nella sezione femminile del carcere di Cagliari-Uta. La piccolina si trova in una cella-nido della struttura carceraria insieme alla giovane madre che deve scontare una pena definitiva". Lo fa sapere la presidente dell'associazione Socialismo Diritti Riforme Odv, Maria Grazia Caligaris, che ha avuto un colloquio con la detenuta, finita in carcere domenica scorsa per scontare una pena di un anno e otto mesi per un reato commesso nel 2019.

"Ancora una volta una creatura di pochi mesi è costretta a subire da innocente la detenzione in assenza di spazi alternativi attrezzati. L'auspicio è che possa lasciare al più presto la cella. Purtroppo - prosegue Caligaris - non è la prima volta che una creatura con pochi mesi di vita varchi il cancello del carcere. La circostanza è ovviamente legata al fatto che una neonata non può essere separata dalla madre. Certo è che una presenza così fragile richiede una grande attenzione da parte dell'intera struttura e in particolare della Polizia Penitenziaria e dell'Area Sanitaria, anche se le condizioni fisiche e umane possano essere rassicuranti. La bambina, come tutti i neonati, ha necessità di continue verifiche sanitarie.

La presidente di Socialismo Diritti Riforme denuncia la mancanza di spazi alternativi per la piccola e chiede l'intervento della Magistratura per disporre gli arresti domiciliari alla madre.

L'Istituto, infatti, deve farsi carico non solo delle vaccinazioni ma anche dell'alimentazione e delle visite pediatriche. Una condizione che tiene impegnata, con particolare cura, l'Area Sanitaria. La speranza è che la sua permanenza in carcere, aldilà della sensibilità di tutti gli operatori penitenziari, possa concludersi nel più breve tempo possibile". "Preoccupano - afferma ancora la presidente di Sdr - anche le condizioni della mamma che manifesta una forte ansia che non può essere alleviata con farmaci di supporto perché la donna sta allattando. Il caso richiede l'immediato intervento della Magistratura di Sorveglianza che possa al più presto disporre gli arresti domiciliari per la donna anche per ridurre il trauma alla piccola".