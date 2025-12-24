Il Consiglio comunale di Cagliari ha recentemente dato il via libera al bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028, che ammonta complessivamente a 533 milioni di euro. È stato confermato che le tariffe Imu, Tari e le imposte rimarranno stabili. I dettagli includono una spesa di 324 milioni per il 2026, di cui 164 destinati agli investimenti; 483 milioni per il 2027, con 116 milioni destinati agli investimenti; e 479 milioni per il 2028, di cui 112 milioni saranno investiti. Per quanto riguarda i Servizi sociali, sono stati destinati 80 milioni di euro, di cui 24 milioni per le persone con disabilità, 12 milioni per l'infanzia e i minori, 25 milioni per i soggetti a rischio di esclusione sociale e 5 milioni per l'edilizia abitativa. Altre voci significative nel bilancio includono 14 milioni per la sicurezza e l'ordine pubblico e 21 milioni per l'istruzione, di cui 13 milioni per i servizi ausiliari come mensa e assistenza ai bambini.

"La cifra del bilancio crescerà - spiega il sindaco Massimo Zedda - perché siamo in attesa dell'approvazione della legge di stabilità nazionale e di quella regionale. Le risorse più corpose provengono da finanziamenti europei e regionali. La nostra autonomia finanziaria cresce negli anni rispetto ai trasferimenti, in calo, ma quest'anno abbiamo estinto l'indebitamento proveniente dai primi anni 2000 e dall'anno prossimo non risulteranno debiti a nostro carico. Un caso più unico che raro in Italia".

E ancora: "Manutenzioni, decoro, cultura, istruzione, verde pubblico, innovazione, alcune, tra le tante, delle azioni finanziate - prosegue il primo cittadino - La massa manovrabile è destinata all'assunzione di personale. Lavorare sul bilancio, che contiamo di approvare entro l'anno, è importante per assicurare i servizi alle cittadine e ai cittadini. Ulteriori risorse saranno destinate ai servizi sociali, alla sicurezza e all'ordine pubblico, allo sport e per lo sviluppo, per costruire un futuro più inclusivo e con più opportunità per tutte e tutti".