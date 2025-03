Durante la mattina di oggi a Elmas, un cittadino ha notato un'auto abbandonata in un'area incolta in via Sa Mura e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Giunti sul posto, i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno trovato una Fiat Abarth smontata, con parti mancanti e sparse nei dintorni.

Inizialmente, il veicolo era difficile da identificare a causa del numero di telaio illeggibile, ma con l'ausilio dei Carabinieri specializzati, è stato possibile recuperare il numero di telaio originale. L'analisi dei dati ha confermato che l'auto era stata rubata in passato e sono stati trovati componenti automobilistici vari, alcuni danneggiati, nelle vicinanze. L'area è stata sequestrata per consentire ulteriori indagini.

La proprietaria dell'area è una donna di 98 anni residente a Elmas. I Carabinieri continuano le indagini per individuare i responsabili e chiarire l'origine dei pezzi trovati, informando l'Autorità Giudiziaria sui progressi dell'indagine.